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MİT tırları davasında Berberoğlu ve Gül hakkında karar

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti
 15 Mayıs 2019 14:39
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MİT tırları davasında Berberoğlu ve Gül hakkında karar

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkında ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan cezalandırılmasının talep edildiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015'te yayımlandıktan sonra devlet sırrı niteliği kalmayan bilgileri, 12 Haziran 2015 tarihinde aynı gazetede yayımlayarak açıklamasından ibaret olayda eylemin ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçunu oluşturacağı kanaatine varan mahkeme, vasfen dönüşen bu suçla ilgili davanın Basın Kanunun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığının anlaşılması nedeniyle sanık Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanık Enis Berberoğlu hakkında ''devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin onama kararıyla kesinleşen mahkumiyetinin bulunduğunu anımsatan mahkeme heyeti, mahkumiyet kararına konu sabit kabul edilmiş eyleminin aynı zamanda ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçunu da oluşturduğunun değerlendirildiğine işaret etti.

Mahkeme, sanığın işlediği bir fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verdiği kanaatine varılmış olması nedeniyle en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmış olduğu hususunun da gözetilmesi gerektiğini belirterek, bu nedenlerle sanık Berberoğlu hakkında bu suçla ilgili ayrıca bir hüküm verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Heyet ayrıca, sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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