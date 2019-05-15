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'YSK, AK Partinin seçim başkanlığı haline dönüştü'

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, AK Parti'nin YSK'yi kendi partisinin seçim başkanlığı haline dönüştürdüğünü, son İstanbul seçimlerinde takındığı tavırla sandığı yok saydığını, serbest seçimlerin içini boşalttığını savundu
 15 Mayıs 2019 15:01
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'YSK, AK Partinin seçim başkanlığı haline dönüştü'

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "Hükümet, devletin güvenlik güçlerini ve yargı teşkilatını 'parti organları ve elemanları' olarak görmekten ve kullanmaktan uzak durmalıdır." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamasında, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra, başta söylediği her şeyin tersini yaptığını, tüm ilke ve söylemleriyle çelişkiye düştüğünü ileri sürdü.

AK Parti'nin YSK'yi kendi partisinin seçim başkanlığı haline dönüştürdüğünü, son İstanbul seçimlerinde takındığı tavırla sandığı yok saydığını, serbest seçimlerin içini boşalttığını savundu.

Yargının siyasallaşması ve hukukun ortadan kalkması halinde devletin yaşamasının mümkün olmayacağını vurgulayan Paçacı, "Etin kokmuş olması bir son değildir ama tuzun kokmuş olması, yolun sonuna gelindiğinin işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, tek adam rejimi ve ele geçirdiği sonsuz iktidar gücü ile "güç zehirlenmesi" hastalığına tutulduğunu iddia eden Paçacı, şunları söyledi:

"Bırakın farklı sesleri muhafaza etmeyi, bu sesleri susturmak üzere her yolu mübah sayan siyasi sapkınlığın içine düşmüştür. Sayın Genel Başkanımızın, bir gece vakti, evinin önüne kadar giden şer güçler, Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç etmek üzere kalkan eller, atılan nefret çığlıkları ve gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a öldürme kastıyla vurulan sopalar, toplumumuzu büyük bir kaygıya ve korkuya sevk etmiştir. Ama asıl vahim olan, bu saldırılara 'dur' demesi gereken hükümetin ve yargının yanlış yerde konuşlanması ve mağdur yerine, saldırganların yanında saf tutmasıdır. Maalesef, saldırganlar, hukuk önünde cezasız kalmıştır."

Bunun yıkıcı tesirlerinin ileride görüleceğini ifade eden Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yargının jet hızıyla verdiği beraat kararları ile muhalefete 'ayağınızı denk alın', 'haddinizi aşmayın', saldırganlara da 'ne yaparsanız yapın, AK Parti arkanızdadır' mesajı verilmektedir. Bu algı toplumda derinlik kazandığı takdirde, milletimizin bir arada yaşama arzusu ve kararlılığında telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacaktır. Bu konuda hükümeti ve hükümet yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. Bu vebalin altından kalkamazsınız, bu ateş herkesi yakar. Hükümet, devletin güvenlik güçlerini ve yargı teşkilatını parti organları ve elemanları olarak görmekten ve kullanmaktan uzak durmalıdır."

- 25 Mayıs'ta tüzük kurultayı

İYİ Parti'nin Türkiye'nin kurtarılması ve devletin kuruluş ayarlarına, milletin huzurlu yaşamına yeniden kavuşabilmesi için mücadelesine devam edeceğini aktaran Paçacı, bu mücadelede daha hızlı ve etkin karar almak, değişen şartlara uyum sağlamak için parti tüzüğünde birkaç maddenin değiştirilmesi zorunluluğunun hasıl olduğunu dile getirdi.

Paçacı, 25 Mayıs'ta delegelerin iradesine başvurulmak üzere tüzük kurultayı yapılacağını bildirdi.

Cihan Paçacı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümüne denk gelen 19 Mayıs'ta milletvekillerinin de katılımıyla Genel İdare Kurulu'nu Samsun'da toplayacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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