AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün bakıyorsunuz DHKP-C, milli iradenin tecelligahı TBMM'ye saldırıyor. Merak ediyorum CHP, DHKP-C'nin ismini vererek saldırıyı kınayabilecek mi?" dedi.

Muş, AA muhabirine DHKP-C'li teröristlerce TBMM'de gerçekleştirilmeye çalışılan eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırı girişimini şiddetle kınadığını belirten Muş, "Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir, 15 Temmuz'da ikinci kez Gazi olmuştur. Ne Kurtuluş Savaşı yıllarındaki işgalciler ne de 15 Temmuz'daki darbeciler Gazi Meclise hiçbir şey yapamamışlardır. Terör örgütü DHKP-C'li olduğu iddia edilen iki kişi de Gazi Meclise hiçbir şey yapamazlar. Burası milli iradesinin tecelligahı, millet iradesinin tecelli ettiği bir yer. Burayı darbeciler ele geçirememişler, DHKP-C'liler hiç geçiremez." diye konuştu.

Daha önce İstanbul'da yaşanan bir olayı hatırlatan Muş, şöyle devam etti:

"Hafızalarımızı zorlayalım, daha önce CHP, 'öğrenciler, parasız eğitim istediği için gözaltına alındı' diye ortalığı ayağa kaldırdı sonra bunların DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri daha sonra polise saldırı düzenledi. O zaman CHP'nin il örgütü bunların etrafında pervane olmuştu. Polis, bunlar DHKP-C'li oldukları için müdahale etmişti. Maalesef CHP, DHKP-C'li olan bu terör örgütü üyelerine o gün sahip çıkmıştı. 'Yaptığınız yanlıştır, bunu yapmayın, etmeyin' dedik. İzah edemedik. Oturma eylemleri yaptılar. Milletvekilleri gitti, il başkanları gitti, Kılıçdaroğlu tweet attı. Bugün bakıyorsunuz DHKP-C, milli iradenin tecelligahı TBMM'ye saldırıyor. Merak ediyorum CHP, DHKP-C'nin ismini vererek saldırıyı kınayabilecek mi?"