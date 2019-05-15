CHP'den işsizlik açıklaması
|15 Mayıs 2019 15:18
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hemen her evde bir işsizin olduğu dönemdeyiz. İşsizlikte artış demek, eve giren ücret gelirinin azalması demek. Bu da özellikle ücretle geçinen haneler için net bir yoksullaşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Erdoğdu, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, işsizliğin 1 yılda 1 milyon 376 bin arttığına dikkati çekti.
İş bulma ümidi olmayanlar, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de 7 milyon 247 bin işsiz bulunduğunu savunan Erdoğdu, zamana bağlı eksik istihdam dahil edilerek geniş tanımlı işsizliğe bakıldığında ise bu rakamın 7 milyon 669 bin olduğunun görüldüğünü belirtti.
İşsizliğin artmasının ekonomideki daralmanın doğal sonucu olduğuna işaret eden Erdoğdu, şunları kaydetti:
"Hemen her evde bir işsizin olduğu dönemdeyiz. İşsizlikte artış demek, eve giren ücret gelirinin azalması demek. Bu da özellikle ücretle geçinen haneler için net bir yoksullaşma anlamına geliyor. Enflasyonun gerisinde kalarak alım gücü düşen ücret ve maaşlar, işten çıkarmalar, iş kayıpları, yeni iş bulamamak gibi sorunlar artık giderek ekonominin konusu olmanın yanı sıra sosyolojinin de konusu oldu. İş bulamadığı için intihar eden babalar, gençler var. 'Ekonomi rayına girdi.' diye televizyonlardan açıklama yapanlar bu tabloyu gördüklerinde utanmıyorlar mı? Aylardır iş bulamayan bir babanın çektiği sıkıntıdan, işsizlikten ailesinden harçlık almak zorunda kalan gencin içinde bulunduğu durumdan, tüm akrabalarını, eşini, dostunu, devletin yüksek ücretli makamlarına yerleştiren iktidar mensuplarının haberi var mı?
Üretim ekonomisine geçmek, çokça üretip hakça bölüşmemiz gerekiyor. Kriz yönetiminde ise AKP'nin kriz içinde olduğunu görüyoruz. Kredi kanalını çalıştırmak için uğraşıyor görünüyorlar, ancak üretim yapısını değiştirip Türkiye'yi bağımlı bir ekonomik yapıdan çıkaracak adımları atamıyorlar. Fıtratları buna izin vermiyor."
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