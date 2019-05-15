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Bursa'da itfaiyecilere börek süprizi mahkemede bitti

Bursa'da, ünlü börekçi Hasan Acar, iki yıl önce İtfaiye Haftası dolayısıyla, itfaiye ekiplerine yaptığı 'börekli' sürprizinden dolayı mahkemelik oldu
 15 Mayıs 2019 15:27
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Bursa'da itfaiyecilere börek süprizi mahkemede bitti

Bursa 2. nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Suç uydurma' suçundan iki sanıkla birlikte hakim karşısına çıkan Hasan Acar, 'Biz sadece İtfaiyecilik haftasında, itfaiye erlere sürpriz yapmak için yangın ihbarın da bulunduk. Zabıta, polis gibi özel haftalarda sürprizlerimiz oldu. Kötü bir niyetim yoktu. Böyle bir ihbarında yanlış olduğunu biliyorum ama sadece amacım haftanın özelliğinden dolayı kutlamaktı. Beraatimi istiyorum' dedi.

Bursa'da 2012 yılında, 2 bin 23 metre uzunluğunda kol böreği yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hasan Acar, iki yıl önce Eylül ayında, İtfaiyeci Haftası dolayısıyla Bursa İtfaiye Teşkilatına bir sürpriz hazırladı. Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde işyeri bulunan 38 yaşındaki Hasan Acar, 'Yangın 110' ihbar hattını arayarak, işyerinde yangın çıktığını, imalathane bölümünde işçilerin mahsur kaldığı yönünde ihbarda bulundu. Aynı ihbar bir kadın ve erkek müşteri tarafından da yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRDEN SUÇ DUYURUSU

Yaklaşık 4 dakika sonra bir itfaiye aracı siren çalarak börekçiye geldi. Ekip, hortumunu çıkarıp, işyerine gireceği esnada çalışanlar alkış yağmuruna tutarak, ekibinin 'İtfaiye Haftası'nı kutladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekibine, işyeri sahibi Hasan Acar, kendi elleriyle börek ikram etti ve itfaiye aracı olarak hazırlanan yaş pastayı kesti. Bu olayın ardından ünlü börekçi Hasan Acar, dükkanda müşteri olarak bulunan Gülnaz Güler ve Yahya Çolak, asılsız yangın ihbarında bulunmaları sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından dava edildi.

İTFAİYECİLERE SÜRPRİZ, BİTTİ

Bursa 2.?nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 sanık hakkında ?Suç uydurmaö suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan börekçi Hasan Acar, ?Biz sadece İtfaiye haftasında, itfaiye erlerine sürpriz yapmak için yangın ihbarın da bulunduk. Kötü bir niyetimiz yoktu. Beraatimi istiyorum. Daha önce de zabıta, polis gibi özel haftalarda sürprizlerimiz olduö dedi. Mahkeme hakimi, ?Yangın ihbarında bulunduğunuz zaman başka bir yerde gerçek yangın çıktığında ne olacaktıö demesi üzerine Acar, 'Olaydan sonra ihbarımızın yanlış olduğunu anladık. Tepkiler aldık' dedi. Müşteriler Gülnaz Güler ile Yahya Çolak, olay günü Hasan Usta İkizler Börek adlı işyerinde bulunduklarını, Hasan beyin, isteği üzerine yangın ihbarında bulunduklarını belirterek, suçsuz olduklarını söylediler.

Mahkeme hakimi, üç sanığın suç vasfının oluşmadığından dolayı beraatlerine karar verdi.

DHA
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