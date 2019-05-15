AÖF sınav giriş belgelerini yayımladı
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavına Giriş Belgeleri Yayınlandı
|15 Mayıs 2019 15:28
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgelerine Öğrenci Otomasyonundan erişime açılmıştır.
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