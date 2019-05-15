Gingerli zabıtalar işbaşında

7/24 vatandaşların düzeni korumak ve vatandaşların huzurunu sağlamak için çalışan zabıta ekipleri ginger denilen araçlarla daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet veriyor. Kullanımı son derece pratik olan araçlarla denetim ve şikayetlere yönelik incelemeler daha hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa Caddelerinde hizmet veren ginger çevreye duyarlı olması, ekonomikliği, küçük olması ve yaya yollarında sürüş kolaylığı ile avantaj sağlıyor.