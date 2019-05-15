Gingerli zabıtalar işbaşında
Gelişen teknoloji ile birlikte farklı ekipman, araç ve gereçlere çalışma alanında daha aktif yer veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerini daha hızlı ve pratik hale getirmek amacıyla gingerlar (iki tekerlekli elektrikli araçlar) kullanmaya başladı
|15 Mayıs 2019 15:31
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7/24 vatandaşların düzeni korumak ve vatandaşların huzurunu sağlamak için çalışan zabıta ekipleri ginger denilen araçlarla daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet veriyor. Kullanımı son derece pratik olan araçlarla denetim ve şikayetlere yönelik incelemeler daha hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.
Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa Caddelerinde hizmet veren ginger çevreye duyarlı olması, ekonomikliği, küçük olması ve yaya yollarında sürüş kolaylığı ile avantaj sağlıyor.
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