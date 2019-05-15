1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rektör, veteriner olduğu için mi, o ilan yayımlandı?

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı ilanı eleştirdi
 15 Mayıs 2019 15:40
Yazdır
Rektör, veteriner olduğu için mi, o ilan yayımlandı?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü yayımlandığı ilanda, "Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü için Veteriner Hayvan Besleme Anabilim doktora çalışması yapmak, kanatlı hayvanların beslenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak" şartı getirdi.

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, yaptığı açıklamada, bu kadronun teamüllerine aykırı ilanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkoğlu, üniversite rektörünün de veteriner kökenli olması nedeniyle böyle bir kişisel tercihte bulunulmuş olabileceğini belirtti

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite
16 Mayıs 2019 09:12		 Üniversite öğrencileri uydu ayrılma sistemli roket yaptı
11 Mayıs 2019 12:40
Görme engelliler artık daha kolay mühendis ve matematikçi olacak
10 Mayıs 2019 11:18		 100\2000 doktora bursu alan öğrencilerle yıllık istişare toplantısı
09 Mayıs 2019 12:30
YÖKAK değerlendirme ekibi üyeleri üniversiteyi ziyaret etti
08 Mayıs 2019 11:49		 YÖK, ALES kararını TYT'ye göre revize etmeli!
08 Mayıs 2019 11:47
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
08 Mayıs 2019 09:45		 ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
03 Mayıs 2019 10:03
Ardahan Üniversitesi Rektöründen Karamollaoğlu'na tepki
26 Nisan 2019 11:46		 Lise labaratuvarında patlama: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
25 Nisan 2019 12:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teslim olmak 2
hasan şaş 1
sıla 1
tamirci 1
Şair evlenmesi 1
19.05.2019 galatasaray vs başakşehir maçı 2
galatasaray'ın tüm futbol kurumlarını yönetmesi 1
Antoine Griezmann 1
kafa yormak 3
ıssız adam 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam