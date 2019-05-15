Rektör, veteriner olduğu için mi, o ilan yayımlandı?
|15 Mayıs 2019 15:40
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü yayımlandığı ilanda, "Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü için Veteriner Hayvan Besleme Anabilim doktora çalışması yapmak, kanatlı hayvanların beslenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak" şartı getirdi.
Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, yaptığı açıklamada, bu kadronun teamüllerine aykırı ilanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
Türkoğlu, üniversite rektörünün de veteriner kökenli olması nedeniyle böyle bir kişisel tercihte bulunulmuş olabileceğini belirtti
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