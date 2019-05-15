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CHP'li Köksal: Engelli öğretmenlerimizin atamaları için yanlarında olacağız

TBMM Katip Üyesi Burcu Köksal: CHP olarak engelli öğretmenlerimizin atamaları için haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağız
 15 Mayıs 2019 15:40
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CHP'li Köksal: Engelli öğretmenlerimizin atamaları için yanlarında olacağız

TBMM Katip Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "CHP olarak engelli öğretmenlerimizin atamaları için haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağız." dedi.

Köksal, beraberindeki engelli öğretmen adaylarıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Henüz ataması yapılmayan engelli öğretmenlerin, haklı taleplerini dile getirmek için mücadele ettiklerini belirten Köksal, "Uzunca bir süredir atama bekliyorlar. Şu anda 950 engelli öğretmenimiz var. Onlar devlet için bir yük değil, eğitim aldıkları alanda görevlerini başarıyla icra edebilecek öğretmenler." diye konuştu.

Engelliler Haftası'nda atama müjdesi beklediklerini anlatan Köksal, "TBMM'deki bütün siyasi partilerin de aynı duyarlılıkla onların öğrencilerine kavuşabilmeleri için mücadele etmelerini bekliyoruz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. CHP olarak engelli öğretmenlerimizin atamaları için haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen adayı Ayşe Karagüzel, "Ailelerimiz bizi zor şartlarda yetiştirdi, biz mücadele vererek buralara geldik. Mücadelemizin karşılığını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Artık atanalım, yeter." dedi.

Engelli öğretmen adayı Sema Demir ise "Doğuştan bedensel engelliyim. Engellilerle karşılaştığımda, onlara engellilerin de öğretmen olabileceğini, hayata tutunabileceğini göstermek istiyorum. Engelsiz bir atama istiyoruz." şeklinde konuştu.

Osman Kalkan da birçok sınavı kazandığını belirterek, kendilerine duyarlılık gösterilmesini istedi.
Anadolu Ajansı
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