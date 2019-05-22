Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!

Bildiğiniz gibi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer alan; "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir. Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükümler çerçevesinde devlet memurlarına yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Buna göre, 15 Nisan 1997 tarihli Başbakan onayıyla yürürlüğe giren "Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar"a göre kapsama giren personele esaslara ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

2019 yılı maaş katsayısına göre; farklı unvan ve dil seviyelerine göre ödenen tazminat tutarları aşağıda gösterilmiştir.

UNVAN YABANCI DİL PUANI SEVİYE AYLIK KATSAYISI GÖSTERGE TAZMİNAT TUTARI Profesör 96 A 0,130597 1200 156,71 Doçent 94 A 0,130597 900 117,53 Öğretmen 85 B 0,130597 600 78,35 Kaymakam 77 C 0,130597 300 39,17

Diğer taraftan, yabancı dil tazminatı alabilmek için merkezi sınav olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) halihazırda bu yıl için başvuru ücreti yapılan zamlarla birlikte 120 TL'ye ulaşmıştır.

Dolayısıyla, C düzeyinde dil tazminatı alan bir kişinin sınav ücretini bile karşılayabilmesi için üç aylık bir zaman geçmesi gerekiyor. Bir başka konu ise YDS'nin zorluğu. Sınava girenlerin iyi bileceği üzere YÖKDİL'e kıyasla YDS gerçekten zorluk derecesi yüksek bir sınav olup, iyi bir hazırlık ve dil altyapısı olması şarttır. Kısa sürede sıfırdan kurs destekleri alınmış olsa bile yabancı dil tazminatı alabilmek için aranan asgari puanı alabilmek kolay bir iş değildir.

Bu bağlamda, artık bir yabancı dil bilmenin dahi yetmediği dünyada kazanılan yabancı dil yeterliliklerin mesleki gelişme ve rekabeti de artıracağı göz önüne alınarak kamu çalışanlarını yabancı dil öğrenimine teşvik etmek amacıyla dil tazminatlarında belirli bir düzeyde iyileşme yapılması hususu önümüzde aylarda yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılmalıdır !

Yavuz Selim KAPLAN