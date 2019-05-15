YÖK'ten mezun bilgileri için resmi yazı

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla mezun sistemi oluşturulmuştur.

Yürütülen bu çalışmalar sonucunda mezun bilgileri e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlarla, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi, ÖSYM, SGK, KYK, TÜBİTAK, TÜİK, Belediyeler vb yer aldığı 84 kamu kurumu ile yapılan protokoller çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan kontrollerde özellikle 2004 yılı ve sonrası için neredeyse tüm mezunların sistemde yer aldığı, ancak bu tarihten önceki verilerde eksikliklerin olduğu, bunun en temel sorununun da geçmiş yıllarda TC Kimlik Numarasının kullanılmaması olduğuna dikkat çekilmiştir.

Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulunca ÖSYM'den temin edilen1974 yılından günümüze kadar olan Üniversiteye giriş sınavlarının verileri kullanılarak yeniden yapılan çalışmalar neticesinde yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS aracılığıyla bilgileri kontrol ederek 31 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması istenilmiştir.