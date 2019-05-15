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İstanbul'da sınav günleri ulaşım ücretsiz

İBB Meclisi'nde, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85'ten 40 liraya indirilmesi kararı kabul edildi. İstanbul'da 19 Mayıs pazar günü toplu ulaşım ücretsiz olacak
 15 Mayıs 2019 15:51
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İstanbul'da sınav günleri ulaşım ücretsiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı.

İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplanan mecliste, 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Mecliste, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı boyunca kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. 19 Mayıs gün boyunca, Ramazan Bayramı'nda ise 4 Haziran saat 06.00'dan, 6 Haziran saat 23.59'a kadar istanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak. Daha önceki bayramlarda yüzde 50 indirimli seyahat ediliyordu.

SINAV GÜNLERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bir diğer karar ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğretim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına gireceklere toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. 15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 25 - 26 Mayıs'taki Açık Öğretim Fakültesi Sınavları, 1 Haziran'daki Liseye Geçiş Sınavları ile 14-20-21 ve 28 Temmuz'da yapılacak KPSS'ye girecek öğrenci, memur adayları ve sınav görevlileri sınav giriş belgelerini veya görevli belglerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek.

ÖĞRENCİ AKBİLİ 40 LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti ise 40 liraya indirildi. Öğrencileri desteklemek ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla AK Parti grubu tarafından verilen teklifle mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürüldü. 200 olan geçiş sayısında ise değişiklik yapılmadı.

DHA
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