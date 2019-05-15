2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasıyla birlikte, eğitimde yeni çalışma takvimi de belli oldu
|15 Mayıs 2019 15:56
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil uygulanacağını açıkladı
YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.Bakan Selçuk açıkladı: Okullara ara tatil geliyor
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