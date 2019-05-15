Ara tatil kararına turizmcilerden destek
|15 Mayıs 2019 15:59
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019-2020 eğitim takvimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." dedi.
Bağlıkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ve okullarda nisan ve kasım aylarında iki ara tatil yapılmasını içeren 2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
TÜRSAB'ın Türkiye'deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için çalıştığını belirten Bağlıkaya, "Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar, bu hedefimize son derece uygun. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Bağlıkaya, sömestir tatilinde kış turizminin ön plana çıktığına işaret ederek, yeni tatil planıyla seyahat acentelerinin nisan ve kasım aylarına ilişkin tatil planları hazırlayacaklarını bildirdi.
- "Yaz tatiline negatif etkisi olmaz"
Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçeneklerinin piyasaya sunulacağını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan ara tatil kararı hem öğrenciler hem de veliler için bir nefes alma imkanı sağlayacak. Yeni tatil düzeni ile yaz tatilinin başında ve sonunda birer haftalık kısalma meydana gelse de bunun yaz tatilini negatif etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Erken rezervasyonu kullanarak tatilini planlayanlar hem daha ucuz hem de istedikleri yerde tatil yapma imkanını yakalayacak."
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