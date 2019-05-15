Optimar anketine göre oruç tutanların oranı

Optimar araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı din-inanç anketine göre, düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.

Araştırma şirketi Optimar, Nuts 2 (İstatistiki Bölge Birimi) kapsamında din-inanç anketi gerçekleştirdi.

Anket 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında, 3500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 89.5'i "Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını" söyledi. "Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4.5'te kaldı.

"Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?", "Namaz kılıyor musunuz?", "Oruç tutuyor musunuz?", "Zekat veriyor musunuz?", "Fitre veriyor musunuz?", "Sadaka veriyor musunuz?" sorularının yer aldığı ankette katılımcılara 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri de soruldu.

Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar 24 Haziran'da oy verdikleri partilere göre dağıtıldı.

Dini tutum ve davranışların sorgulandığı ankete göre düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.