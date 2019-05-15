Optimar anketine göre oruç tutanların oranı
|15 Mayıs 2019 16:00
|Yazdır
Optimar araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı din-inanç anketine göre, düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.
Araştırma şirketi Optimar, Nuts 2 (İstatistiki Bölge Birimi) kapsamında din-inanç anketi gerçekleştirdi.
Anket 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında, 3500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.
Ankete katılanların yüzde 89.5'i "Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını" söyledi. "Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4.5'te kaldı.
"Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?", "Namaz kılıyor musunuz?", "Oruç tutuyor musunuz?", "Zekat veriyor musunuz?", "Fitre veriyor musunuz?", "Sadaka veriyor musunuz?" sorularının yer aldığı ankette katılımcılara 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri de soruldu.
Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar 24 Haziran'da oy verdikleri partilere göre dağıtıldı.
Dini tutum ve davranışların sorgulandığı ankete göre düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'
16 Mayıs 2019 16:16
|PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
|Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22
|Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
|Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22
|'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08
|Başkentte 'içme suyunda bakteri' iddiası yalanlandı
16 Mayıs 2019 14:03
|TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek
16 Mayıs 2019 14:01
|Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi
16 Mayıs 2019 13:40
|Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı
16 Mayıs 2019 13:31