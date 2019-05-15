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Kanser hastası profesör için kararı Bakan Soylu verecek

Valilik: Söz konusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi, son 20 yılda zaruri hallerde istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına dün gönderilmiş olup, bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre işlem tesis edilecektir
 15 Mayıs 2019 16:14
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Kanser hastası profesör için kararı Bakan Soylu verecek

Adana Valiliği, "yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi" şeklindeki haberle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu haberlerin ardından bilgi verme gereği duyulduğu belirtildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, 13 Mayıs 2019'da pasaport almak için müracaatta bulunan Savaş ve eşi Doç. Dr. Esen Savaş'ın talebiyle ilgili araştırma yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırma neticesinde, kişilerin Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlileri iken FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmeleri nedeniyle 6749 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince pasaportlarının Gaziantep'te iptal edildiği, ayrıca kamu görevinden ihraç kararına karşı yapılan müracaatın Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından reddedildiği yönünde kişinin beyanının mevcut olduğu anlaşılmıştır. İlgili şahıs, 13 Mayıs 2019'da ilimiz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatında kanser hastası olduğunu, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinden beraat kararı aldığını, kendi imkanları ile yurt dışına gidip tedavi olması gerektiğini belirterek, kendisi ve kendisine tedavisi süresince refakat etmek üzere eşi Doç. Dr. Esen Savaş için pasaport talebinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra söz konusu beraat kararına karşı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur."

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelinin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaport almalarıyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında Savaş'ı bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş, aynı gün İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne davet edilerek sağlık durumu ile ilgili bilgi ve belgeler kendisinden talep edilmiştir. Söz konusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi, son 20 yılda zaruri hallerde istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına dün gönderilmiş olup, bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre işlem tesis edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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