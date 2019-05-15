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AYM'den Barış Yarkadaş hakkında hak ihlali kararı

Yüksek Mahkeme, Barış Yarkadaş'ın sosyal medyadan paylaştığı habere erişimin engellenmesinde ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına da karar verdi
 15 Mayıs 2019 16:25
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AYM'den Barış Yarkadaş hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, gazeteci ve 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sosyal medyadan paylaştığı habere erişimin engellenmesinde ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna ulaştı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, gazeteci Yarkadaş, sahibi olduğu "gercekgundemcom" adlı Twitter hesabından 27 Temmuz 2014'te Radikal Gazetesi'nin "Paralel Operasyon Hakimi: Selam dosyasında imzam var" başlıklı haberini "22 Temmuz soruşturmasının hakiminden ilginç itiraf" yorumuyla paylaştı.

Haberde ismi geçen hakim, Yarkadaş'ın sosyal medyada anılan haberi paylaştığı "URL hesabına" erişimin engellenmesini talep etti.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği ise 15 Ocak 2015'te haber içeriğine erişimin engellenmesine karar verdi.

Bu karara karşı yapılan itirazın İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine Yarkadaş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yarkadaş, gazeteci olduğunu, bir hakimle ilgili olarak ulusal ölçekte yayımlanan Radikal gazetesindeki haberi alıntı yaparak sosyal medya hesabından paylaştığını, paylaştığı haberin tekzip edilmediğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

- Karardan

Başvurucunun ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede yer alan haberi "Gerçek Gündem" ismi altında, "22 Temmuz soruşturmasının hakiminden ilginç itiraf" yorumuyla sosyal medyada paylaştığının belirtilen kararda, Yarkadaş'ın bu yorum dışında gazetede yer verilen haberi olduğu gibi aktardığı anlatıldı.

Kararda, haberin kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalarla aleniyet kazanan ve devlet içinde örgütlenmiş paralel bir yapı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen polislerin üst düzey kamu görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanma işlemleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

Haberde söz konusu polislerin tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde görevli hakimin tutuklama işlemleriyle ilgili beyanlarına yer verildiğinin belirtildiği kararda, hakimin Yarkadaş'ın habere dayanarak sosyal medyada paylaştığı içerik nedeniyle şeref ve itibarının zedelendiğini ileri sürerek internet içeriğine erişimin engellenmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda, "Hakimlik kararının gerekçesinde haber içeriğinden müştekinin olumsuz etkilenmiş olması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği belirtilmekle yetinilmiş, daha önce yayımlanmış bir haberi olduğu gibi alıntılayan bir bağlantıya hangi sebeple erişimin engellendiğine yönelik olarak daha ileri bir değerlendirme yapılamamıştır." denildi.

İlk derece mahkemesinin başvuru konusu içerikle şeref ve itibara yapıldığı ileri sürülen saldırının çelişmeli bir yargılama yapılmadan, gecikmeksizin ve süratle bertaraf edilmesi ihtiyacını ortaya koyamadığına işaret edilen kararda, yazı içeriğinin incelenmesi sonrasında 5651 sayılı Kanunun 9. maddesine göre içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını gerektirecek ağırlıkta bir durumun bulunmadığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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