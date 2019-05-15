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Ceza yazan trafik polislerine saldıranlar tutuklandı

İzmir'de meydana gelen 2 ayrı olayda kural ihlali nedeniyle ceza yazan trafik polislerine saldıran 4 kişi tutuklandı
 15 Mayıs 2019 16:50
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Ceza yazan trafik polislerine saldıranlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Balçova ilçesi İnciraltı mevkisinde önceki gün yol kontrolü yapan trafik polislerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü İ.G (60) 2,48 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine İ.G'ye, sürücü belgesine el konulacağı bildirildi. Ardından sürücü ile polis ekibi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya otomobilde bulunan A.K. (54) ve G.A.G'nin (44) de dahil olması üzerine polis, takviye ekip çağırdı. Kavga sırasında polisler yumruk ve tekme darbeleri aldı.

İ.G, A.K. ve G.A.G, takviye ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit ve kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı.

- Kadın polise çekiçle saldırdı

Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda ise Paşa Köprüsü Mezarlığı mevkisinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin sürücüsü, kadın trafik polisleri tarafından durduruldu.

Tehlikeli araç kullandığı tespit edilen ve kırmızı ışıkta geçen sürücü E.U. (32), kendisine ceza işlemi yapmak isteyen iki kadın trafik polisi ile tartışmaya başladı. Bu sırada araçta bulunan sürücünün eşi S.U'nun da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Sürücü E.U'nun çekiçle saldırdığı ve darbettiği kadın polislerin çağrısı üzerine gelen takviye ekipler, saldırgan çifti gözaltına aldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılardan E.U. tutuklanırken, eşi S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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