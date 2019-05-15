İYİ Parti'li Nuhoğlu'na iki birleşim çıkarma cezası
TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u "FETÖ'cü olmakla" itham ederek hakaret fiili işlediği gerekçesiyle Genel Kuruldan iki birleşim çıkarma cezası verildi
|15 Mayıs 2019 17:06
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