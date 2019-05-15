Çeyrek altın günü 411,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 liradan işlem gördü
|15 Mayıs 2019 17:29
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 252,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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