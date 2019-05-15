Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişi sınırda yakalandı
Edirne'de terör örgütü DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen kişi, Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede gözaltına alındı
|15 Mayıs 2019 17:45
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