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Ailesine siyanür içirip öldüren genç şizofren çıktı

İzmir'de, ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisine yapılan sağlık kontrollerinde gence şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. Öte yandan, siyanür içerek hayatlarını kaybeden anne ve baba toprağa verildi
 15 Mayıs 2019 17:56
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Ailesine siyanür içirip öldüren genç şizofren çıktı

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine 'Size şerbet yaptım, tadın' diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nın (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) ile ilgili ortaya şok bir gerçek çıktı. Zanlının, yapılan sağlık kontrollerinde şahsa şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.'ya daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi. Ailesine şerbet diyerek siyanür içiren M.C.K.'nın ise emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Oğulları M.C.K.'nın verdiği siyanürü içerek hayatlarını kaybeden anne Fatma K. ile baba Mehmet K. son yolculuklarına uğurlandı. Bornova Ali Rıza Güven Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz eşin akrabaları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Talihsiz çiftin akrabaları tabutlarının başında dakikalarca gözyaşı döktü. Baba Mahmut K., oğlunun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı dökerken, kardeşi Hatice Yılmaz da sinir krizi geçirdi. Kılınan cenaze namazlarının ardından çiftin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri olan Yozgat'a gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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