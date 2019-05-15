İmam silahlı saldırıda hayatını kaybetti
|15 Mayıs 2019 18:12
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde cami imamı olan 35 yaşındaki İbrahim Halil Polat, eşi ve 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra kırsal Mahallesine gitti. Otomobille erik toplamak için tarlaya giden Polat, mahalleye dönerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Aracı uzun namlulu silahla taranan imam olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan eşi ve 7 yaşındaki çocuğu ise yara almadı. Yaşanan olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, cami imamının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Halil Polat'ın akrabalarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili, soruşturma devam ediyor.
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