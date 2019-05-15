CHP'li Özel: Mahmut Tanal'ın hedef seçilmesi manidar

CHP'li Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaretinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, dün DHKP-C'li 2 teröristin meclise, bomba süsü verilmiş kutu ve kesici aletlerle girerek terör saldırısı girişiminde bulunmaları ile ilgili olarak, "Mahmut Tanal cep telefonunu internete yazan, sosyal medyadan paylaşan, her türlü mağduru ve mağduriyeti dile getiren ve kapısından kimseyi geri çevirmeyen ve bunu da ilan eden birisi. Böyle olunca saldırganların kamuoyundaki algısından da ötürü Mahmut Tanal'ı hedef almış olmaları, onun yanına ulaşmayı planlamış olmaları akla yakın geliyor. Mahmut Tanal'ın odasına saldırganın geldiği, bir istekte bulunduğu, Mahmut Tanal'ın da bunun hukuki bir konu olduğunu, kendisinin siyaseten yardım edemeyeceğini ama bir mahkeme açılması gerektiğini söylüyor. Kişi suçsuz olduğunu ama yurt dışı yasağının kaldırılmadığını söylemiş. Mahmut Tanal daha sonra o kişiye mecliste kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını, mahkemeye gitmesi gerektiğini söylemiş. Kişi de oradan ayrılmış. Orada belli bir süre zaman geçmiş. Ondan sonra da bu olay yaşanmış. Tabi olayı bu boyutuyla görünce Mahmut Tanal'ın özel bir hedef seçilmesi son derece manidar ve kendisine geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir tehlike atlattı. Sayın Genel Başkana yapılan saldırı, ardından 1 milletvekilimizin isminin verilerek bir terör girişimine meclisin uğramış olmasını son derece dikkatle takip edilmesi gereken hassas bir konu olarak altını çiziyoruz. Savcılığın yapacağı araştırmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel, terör örgütlerinin seçim dönemlerinde harekete geçiyor olmalarını da manidar bulduklarını ifade ederek, "Birtakım istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bir takım terör örgütleri ya da terör örgütü uzantılarının böyle bir dönemde harekete geçiriliyor olmasını da manidar buluyoruz. Savcılığın yapacağı araştırma, meclisin yapacağı idari araştırmanın yanında partimiz de bu konuyu tüm boyutlarıyla üzerine gidecek. Mahmut Tanal'ı, meclis çalışanlarımızı Allah korudu. Hangi partiden olursa olsun tüm milletvekillerimizi Allah korudu" diye konuştu.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

23 Haziran'da yapılacak olan yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili de konuşan Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın 'Çünkü çaldılar' söylemini eleştirerek şunları kaydetti: "Sayın Binali Yıldırım da dün Recep Tayyip Erdoğan da 'Çünkü çaldılar' diye bir ifade kullandı. Bir kişi hele devletin en üst kademelerinde olan kişinin biraz ciddi olması lazım. İftar sofrasını iftira sofrasına çeviriyorlar. İftira şudur ki; 'Çaldılar' diyorsan şu sorulara cevap veriyor olman lazım. Kim çaldı? Ne zaman çaldı? Nasıl çaldı? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. 'Çaldılar' dediler YSK'ya başvurdular. '47-48 bin tane kısıtlı seçmen oy kullandı' dediler. 700 tanesi incelemeye değer bulundu YSK tarafından. Yaptıkları bütün başvurular reddedildi. Bu seçim neden iptal edildi? YSK'nın iptal gerekçesini okuduğunuzda 'Oy çalındı' diyor mu? Hayır. Aksine çalınmadığını teyit ediyor. Diyor ki; 'Sandık başkanlarının kamu görevlisi olması lazım. Bunlardan 30 binden 200 tanesi kamu görevlisi değil' Bu görevler kimin? İlçe Seçim Kurulları, İl Seçim Kurulları ve YSK'nın eksiği. YSK kendi eksiğinden, kendi hatasından sonuca tesir edecek hiçbir şey olmadığı halde seçimi iptal etti. Çalınan bir tek şey var. Ekrem İmamoğlu'nun anasının ak sütü gibi helal olan mazbatası çalındı. İstanbul'un, Türkiye'nin 45 günü ve Türkiye'nin uluslararası itibarı çalındı. Ama 'çaldılar çaldılar' deyip hırsızı söyleyemediler. CHP mi çaldı? 'Çaldı' diyemem diyorlar. Oy çalındı ise bir tane ispat yok."