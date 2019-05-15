1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BIMCO'nun ilk kadın ve Türk başkanı Kaptanoğlu oldu

Kaptanoğlu, dünya denizcilik sektörünün çatı kuruluşu Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin başkanlığına seçilen ilk kadın ve ilk Türk olma ünvanını kazandı
 15 Mayıs 2019 18:30
Yazdır
BIMCO'nun ilk kadın ve Türk başkanı Kaptanoğlu oldu

Dünya denizcilik sektörünün çatı kuruluşu Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) başkanlığına Şadan Kaptanoğlu seçildi. Kaptanoğlu, başkanlığa seçilen ilk kadın ve ilk Türk olma özelliği taşıyor.

BIMCO'nun açıklamasına göre, Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu, BIMCO'nun ilk kadın ve ilk Türk başkanı oldu. Kaptanoğlu, Yunanistan'da Atina Pire Yat Kulübü'nde gerçekleştirilen törende başkanlık nişanını meslektaşı Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos'tan devraldı.

Törende konuşan Kaptanoğlu, konseyin ilk kadın başkanı olarak Türkiye'nin denizcilikteki başarılarını dünyaya duyuracak olmanın çifte gurur ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Kaptanoğlu, "Bu değişim, BIMCO'nun modern, cesur kadın ve erkek üyelerinin omuzlarında gerçekleşiyor. Belirtmek isterim ki, BIMCO üyesi olmaktan gurur duyuyorum. BIMCO değerlerini daima en üst düzeyde taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Gemi sahipleri olarak denizcilik değerlerinin test edileceği bir döneme girdiklerinin altını çizen Kaptanoğlu, "Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini tanımlayacağı önemli bir dönemdedir. Çevre her zaman tüm başkanlarımızın gündeminde olmuştur. İşte ben de bu nedenle geleceği önceden düşünerek başkanlığım döneminde çevreciliği ana gündem maddem olarak belirledim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk vatandaş küresel örgütün başında"

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan konseyin dümenine geçerek 123 ülkede 2 bin 100 üyesi bulunan kuruluşun dünya ticaretindeki rotasına yön verecek olan Kaptanoğlu'na törende başkanlık nişanını selefi Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos taktı.

Papagiannopoulos, görevi başarılı bir meslektaşına devrediyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını kaydederek, şu ifadelerini kullandı:

"Kaptanoğlu'nun BIMCO'nun bir sonraki başkanı olarak seçilmesi, bu konudaki amacımızın en iyi şekilde yerine getirildiğinin kanıtıdır. Ben Yunan bir centilmen olarak bir Türk hanımefendisine dünyanın en büyük denizcilik organizasyonunun başkanlığını devrediyorum. Bir kez daha Doğu Akdeniz, dünya deniz taşımacılığının pivotu haline geldi. Deniz, insanları, kültürleri, cinsiyetleri ve ulusları bir araya getirir."

Törende konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de, "Üç sebepten dolayı bugün önemli bir gün. Birincisi bir Türk vatandaşının küresel bir örgütün başına gelmiş olması. İkincisi bunun bir Türk kadını olması ki özellikle üzerinde durulması gereken bir şey. Üçüncüsü de Türk iş dünyasın vardığı noktaları göstermesi bakımından önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

- BIMCO'nun gelecek genel kurulu Türkiye'de

Dünyanın lider armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, bankalar ve sigorta şirketlerinin yöneticilerinin hazır bulunduğu törende Türkiye'den de denizcilik camiasının önde gelen isimleri Kaptanoğlu'nu yalnız bırakmadı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Lucien Arkas, Eşref Cerrahoğlu, Cengiz Kaptanoğlu ve Aret Taşçıyan törene katıldı.

Öte yandan, BIMCO'nun 2021 yılında yapılacak genel kurulunun Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece dünya denizcilik sektörüne yön veren armatörler Türkiye'de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'
16 Mayıs 2019 16:16		 PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22		 Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22		 'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08
Başkentte 'içme suyunda bakteri' iddiası yalanlandı
16 Mayıs 2019 14:03		 TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek
16 Mayıs 2019 14:01
Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi
16 Mayıs 2019 13:40		 Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı
16 Mayıs 2019 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı
15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iğne yaptırmanın orucu bozmaması 4
aristokrasi 1
cenazenin davul çalarak defnedilmesi 3
Damalı bayrak 2
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
pisi pisine ölmek 11
türkiyede engelli olmak 5
otogar 5
kadının kocasını kıskanması 2
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam