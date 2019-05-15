BIMCO'nun ilk kadın ve Türk başkanı Kaptanoğlu oldu

Dünya denizcilik sektörünün çatı kuruluşu Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) başkanlığına Şadan Kaptanoğlu seçildi. Kaptanoğlu, başkanlığa seçilen ilk kadın ve ilk Türk olma özelliği taşıyor.

BIMCO'nun açıklamasına göre, Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu, BIMCO'nun ilk kadın ve ilk Türk başkanı oldu. Kaptanoğlu, Yunanistan'da Atina Pire Yat Kulübü'nde gerçekleştirilen törende başkanlık nişanını meslektaşı Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos'tan devraldı.

Törende konuşan Kaptanoğlu, konseyin ilk kadın başkanı olarak Türkiye'nin denizcilikteki başarılarını dünyaya duyuracak olmanın çifte gurur ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Kaptanoğlu, "Bu değişim, BIMCO'nun modern, cesur kadın ve erkek üyelerinin omuzlarında gerçekleşiyor. Belirtmek isterim ki, BIMCO üyesi olmaktan gurur duyuyorum. BIMCO değerlerini daima en üst düzeyde taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Gemi sahipleri olarak denizcilik değerlerinin test edileceği bir döneme girdiklerinin altını çizen Kaptanoğlu, "Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini tanımlayacağı önemli bir dönemdedir. Çevre her zaman tüm başkanlarımızın gündeminde olmuştur. İşte ben de bu nedenle geleceği önceden düşünerek başkanlığım döneminde çevreciliği ana gündem maddem olarak belirledim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk vatandaş küresel örgütün başında"

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan konseyin dümenine geçerek 123 ülkede 2 bin 100 üyesi bulunan kuruluşun dünya ticaretindeki rotasına yön verecek olan Kaptanoğlu'na törende başkanlık nişanını selefi Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos taktı.

Papagiannopoulos, görevi başarılı bir meslektaşına devrediyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını kaydederek, şu ifadelerini kullandı:

"Kaptanoğlu'nun BIMCO'nun bir sonraki başkanı olarak seçilmesi, bu konudaki amacımızın en iyi şekilde yerine getirildiğinin kanıtıdır. Ben Yunan bir centilmen olarak bir Türk hanımefendisine dünyanın en büyük denizcilik organizasyonunun başkanlığını devrediyorum. Bir kez daha Doğu Akdeniz, dünya deniz taşımacılığının pivotu haline geldi. Deniz, insanları, kültürleri, cinsiyetleri ve ulusları bir araya getirir."

Törende konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de, "Üç sebepten dolayı bugün önemli bir gün. Birincisi bir Türk vatandaşının küresel bir örgütün başına gelmiş olması. İkincisi bunun bir Türk kadını olması ki özellikle üzerinde durulması gereken bir şey. Üçüncüsü de Türk iş dünyasın vardığı noktaları göstermesi bakımından önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

- BIMCO'nun gelecek genel kurulu Türkiye'de

Dünyanın lider armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, bankalar ve sigorta şirketlerinin yöneticilerinin hazır bulunduğu törende Türkiye'den de denizcilik camiasının önde gelen isimleri Kaptanoğlu'nu yalnız bırakmadı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Lucien Arkas, Eşref Cerrahoğlu, Cengiz Kaptanoğlu ve Aret Taşçıyan törene katıldı.

Öte yandan, BIMCO'nun 2021 yılında yapılacak genel kurulunun Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece dünya denizcilik sektörüne yön veren armatörler Türkiye'de bir araya gelecek.