Ağrı merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
|15 Mayıs 2019 18:33
|Yazdır
Ağrı merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgütün sözde sorumlularınca Ağrı'daki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı tespit edilen ve aralarında halen aktif görevde bulunan bir albay, bir yarbay, bir yüzbaşı, bir uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı
16 Mayıs 2019 16:15
|Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2019 16:11
|Reina saldırganının eşine tahliye
16 Mayıs 2019 15:51
|İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
16 Mayıs 2019 15:47
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı
16 Mayıs 2019 15:08
|Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
16 Mayıs 2019 15:04
|FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte hapis cezası
16 Mayıs 2019 14:14
|16 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
16 Mayıs 2019 14:01
|'15 Temmuz'u FETÖ yapmadı' diyen sanığa beraat
16 Mayıs 2019 13:52
|'Ergenekon'da son duruşma 1 Temmuz'da
16 Mayıs 2019 13:23