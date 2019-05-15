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AK Partili Göksu: Ağzımdan Trabzon'la ilgili bir ima çıkmadı

Trabzonlularla ilgili ifadeleri tepki çeken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Ağzımdan, Trabzon ile ilgili ne bir kelime ne bir cümle ne bir ima çıkmıştır" dedi.
 15 Mayıs 2019 18:38
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AK Partili Göksu: Ağzımdan Trabzon'la ilgili bir ima çıkmadı

Belediyenin Saraçhane'deki binasında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 'Trabzon' tartışması yaşandı.

İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Özkan ve CHP Meclis Üyesi Seyfi Erbaş, AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun dün yaptığı konuşmada Trabzonluları rencide ettiğini söyledi.
Erbaş, Göksu'nun Trabzonlularla ilgili ifade ettiği sözlerden dolayı özür dileyip, görevlerinden istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Bunu üzerine söz alan Göksu, CHP'nin tiyatroyu üç perde olarak oynadığını ileri sürdü.

Göksu, komedi, dram ve trajediyi oynayan CHP'lilerin suçlarını örtmek için Trabzon meselesini gündeme getirdiğini ifade ederek, "Suçunuzu örtmek için Trabzonluların arkasına sığınmayın. Bizim için Trabzon candır. Trabzonlular da baş tacımızdır. Siz şunun cevabını verin. '31 Mart'ta CHP adayı kazandı' diye Yunan basını niye manşet attı? Ben bunu soruyorum. Trabzonlu bakanlarımız var. Yunan basınında bir cümle duydunuz mu? Suçunuzu örtmeye kalkmayın. Ağzımdan, Trabzon ile ilgili ne bir kelime ne bir cümle ne bir ima çıkmıştır. Açın dinleyin. Trabzonlu kardeşlerimizi rencide edecek bir ifade olmadığı gibi hiçbir zaman aklımın ucundan geçirmedim" diye konuştu.

'NE SÖYLEDİĞİMİ TRABZONLU KARDEŞLERİMİZ ÇOK İYİ BİLİYORLAR'

Göksu, "Eğer siz Trabzonlarla ilgili bir isim arıyorsanız, Tekirdağ Milletvekiliniz İlhan Özer'e bakın. Kadir Mısıroğlu üzerinde Trabzonlu kardeşlerimize neler dediğini gidin CHP grubundan dinleyin. Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Trabzonlu kardeşlerimiz de çok iyi biliyorlar. Trabzonlu kardeşlerimizle aynı duygularla üzülür aynı duygularla seviniriz. Siyasi manipülasyon yapacaksanız, ucuz yapmayın. Yunan medyası niye sizin adayınız kazandı diye bayram etti. Bizim için her yer Trabzon" dedi.

CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Göksu'nun konuyla ilgili videosunu sabah izlediğini ve bu konuda ciddi bir infial oluştuğunu söyledi.
Subaşı, Trabzonlu meclis üyelerinin tepkilerini göstermelerinin çok doğal ve normal olduğunu anlatarak, "Tepkilerini demokratik ölçüde tutmaları konusunda ricacı oldum. Göksu, Yunan basını konusunda bile çarpıtma yapıyor. Yunanistan'da yerel bir gazete ki bizde de çokça yerel gazete var, 'Karadeniz bölgesinden' diyor. Yunan seçildi falan demiyor. Bunu kim olarak söylüyorsun? Genel Başkanı İsrail'den şeref madalyası almış biri olarak söylüyorsun. Sen bunları söylemeyeceksin" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'DE FETÖ ÖZELEŞTİRİSİ YAPAN KİMSE OLMADI'

Bazı ifadeler okuyan Subaşı, bunların Göksu'nun Fetullah Gülen'i öven sözler olduğunu belirterek, "AK Parti'de Fethullah Gülen konusunda öz eleştiri yapan tek kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onun dışında AK Parti'de FETÖ özeleştirisi yapan başka kimse olmadı. Fakat, şunu söylemek istiyorum. Bu konu bu kadar büyümeyebilirdi. 'Farklı anlaşılabilecek ifadeler kullandım' deyip bitirebilirdi ve konu burada kapatılırdı. Oradan bana laf atmaya ne gerek var? Bu hikayeleri Trabzonlulara anlatın" dedi.

Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Göksu, Doğan Subaşı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ifade ettiği sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mağdurların sesi ve kimsesizlerin kimsesi olduğunu, başından beri İsrail'e en sert cevapları her zaman verdiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

'FETÖ'CÜ ARAYACAKSANIZ CHP'YE BAKIN'

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'İsrail bir terör devletidir' diyen tek devlet adamıdır. Filistin davasına her zaman sahip çıkacağını ve onları yalnız bırakmayacağını her zaman ifade etmiştir. AK Parti olarak, böyle bir devlet başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. FETÖ'cü arayacaksanız CHP'ye bakın. Zaman gazetesinin önünde yatan milletvekillerinize bakın. Oraya bakın."

Katıldığı bir iftar programında konuşan Göksu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimi kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini söylemişti. Göksu, İmamoğlu'nun Trabzonlu olduğunu belirterek "E hesap başka" ifadelerini kullanmıştı.
Memurlar.Net
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