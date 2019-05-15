Meteoroloji sis uyarısı yaptı
|15 Mayıs 2019 18:41
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Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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