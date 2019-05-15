Otellerde, mükerrer rezervasyona ağır idari para ceza geliyor
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bir grup milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Turizm Teşvik Kanunu'nda yer alan düzenlemeye göre, aynı odayı birden fazla kişiye satan otele oda başına 8 bin 500 TL ceza kesilecek
|15 Mayıs 2019 19:01
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bir grup milletvekili, Turizm Teşvik Kanununda değişiklik yapılması amacıyla, TBMM Başkanlığı'na kanun teklifini sundu.
Kanunu 33. maddesinde yer alan madde değiştirilerek idari para cezaları uygulanacak kısımları yeniden ele alınmaktadır.
Bu kapsamda çifte rezervasyona ağır yaptırım uygulanacak
İşletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen, çifte rezervasyon dolayısıyla konaklama tesislerinde müşterinin konaklatılmaması durumunda, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira para cezası uygulanacak.
Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek
İşte Kanun teklifinde yer alan düzenleme:
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