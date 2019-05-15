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İstanbul'da 485 zabıta memuru yemin ederek göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev alacak zabıta memurları için tören düzenlendi
 15 Mayıs 2019 19:06
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İstanbul'da 485 zabıta memuru yemin ederek göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlamak üzere eğitimlerini tamamlayan 485 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KPSS puanı ile zabıta olmayı hak eden 485 zabıta memuru, 2 aylık eğitim sürecini tamamlayarak törenle yemin etti.

Edirnekapı Zabıta Kompleksi'nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ve zabıta memurları ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Baraçlı, "Görevimizi gönülden yaparken vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntımız olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse de "Binlerce aday arasından bu onurlu mesleği yapmaya hak kazandınız. 192 yıllık teşkilatımızın tarihi tanığı olan bu şanlı üniformayı taşımak büyük bir gurur ve sorumluluk meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından aday memurlar ellerini Türk bayrağına koyarak toplu şekilde göreve başlama yemini etti.

Zabıta Daire Başkanlığına KPSS puanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilen 485 zabıta memuru, iki ay süren teorik, spor, mevzuat, uygulamalı, birimlerin ve bölgelerin yerinde tanıtılması konu başlıklarını içeren Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamladı.

Tören, memurların aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.
Anadolu Ajansı
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