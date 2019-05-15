Davutoğlu'yla ilgili Diyarbakır iddiası medya balonu çıktı

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluşunun ilanını Ramazan ayı içinde Diyarbakır'da yapacağı iddiasına, Davutoğlu'nun yakın çevresinden yalanlama geldi. Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler, iftar programının farklı yorumlanmaması gerektiğini ifade ettiler.

Medyada geçtiğimiz günlerde yer alan ve Davutoğlu'nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır'da büyük bir iftar programına katılacağı ve kuracağı partinin ilk işaretini burada vereceği öne sürülmüştü. Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden bazı siyasetçiler, sorularımıza verdikleri yanıtta bu iddiaya ilişkin şu açıklamayı yaptılar, "Sayın Ahmet Davutoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı münasebetiyle farklı programlara iştirak ediyor. Ramazan ayı içerisinde yapılan davetler sonucu farklı illerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan iftar programları, bağlamından koparılarak yorumlanmamalı."