Lipton'dan eylem yapan işçilerle ilgili açıklama
|15 Mayıs 2019 19:13
|Yazdır
Artvin'in Arhavi ilçesinde üretimi 1 yıl askıya alan çay firması Lipton, Arhavi fabrikasındaki işçilerin görevlerini Pazar ile Fındıklı fabrikalarında ve Arhavi de dahil olmak üzere bölgedeki çay alım noktalarında sürdüreceğini açıkladı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde üretimi 1 yıl askıya alan Lipton'a ait çay fabrikasının çalışanları eylem yapmıştı. Eylemin ardından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Lipton tarafından açıklama yapıldı. Lipton'dan yapılan açıklamada "Mevcut ürün stok miktarımız nedeniyle üretimimizi yeniden planlayarak, Mayıs ile Eylül aylarını kapsayan çay alım sezonunda Lipton Arhavi fabrikamızda 2019 yılı için üretime ara verilmiştir. Arhavi bölgesinden yaş çay alımlarımızı devam ettirirken 2019 yılı üretimimizi Pazar ve Fındıklı'daki fabrikalarımızda gerçekleştireceğiz.
Arhavi fabrikamızdaki ekip arkadaşlarımız görevlerini Pazar ile Fındıklı fabrikalarımızda ve Arhavi de dahil olmak üzere bölgedeki çay alım noktalarımızda sürdüreceklerdir. Özel sektör çay üreticileri arasında sendikal çalışma sistemine sahip tek şirket olarak, bu süreci sendikamız ile yakın iş birliği içerisinde, şeffaf ve kesintisiz bir iletişim içerisinde yürütmekteyiz.
Bölgenin en köklü özel sektör üreticisi olmanın sorumluluğuyla 33 yıldır olduğu gibi çalışanlarımız, çiftçiler, yerel yönetimler ve sivil toplum ile Doğu Karadeniz'in sosyal, ekonomik ve çevresel hayatına değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
16 Mayıs 2019 16:26
|Yaş çay taban fiyatı açıklandı
16 Mayıs 2019 15:15
|Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
16 Mayıs 2019 15:08
|Moody's: Türkiye'de enflasyonun düşmesini bekliyoruz
16 Mayıs 2019 13:45
|Moody's: Türkiye'nin kredi notu düşebilir
16 Mayıs 2019 13:27
|Çeyrek altın ne kadar?
16 Mayıs 2019 12:58
|İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı
16 Mayıs 2019 12:21
|Gün ortası döviz fiyatları
16 Mayıs 2019 12:12
|Telegram'ın kurucusu: WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi
16 Mayıs 2019 11:59
|Yeni tip denizaltının kalbi HAVELSAN'dan
16 Mayıs 2019 11:15