Sağlık-sen Kayseri şubesine kayyum kararı bozuldu

KAYSERİ'de geçen yıl Sağlık-Sen 5'inci Olağan Genel Kurulunun usulsüz yapıldığı iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği kayyum atanması kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu bozuldu.

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi geçen yıl 27 Temmuz 2018'de 5'inci Olağan Kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda Mahmut Faruk Doğan başkan seçildi. Olağan genel kurulun usulsüz yapıldığı gerekçesiyle sendika başkan adayı Süleyman Çelik, Kayseri 2'nci İş Mahkemesi'ne seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen mahkeme sendikaya kayyum atanmasına karar verdi. Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri verilen karara itiraz etti. Seçimlerin üzerinden 10 ay geçtikten sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi konuyla ilgili kararı vererek, kayyum atanması kararını reddetti. Geçen süreçte Mahmut Faruk Doğan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Yardımcısı Hakan Keser ise, Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı oldu. Verilen karar sonrası basın açıklaması yapan Hakan Keser, "Hepinizin bildiği gibi sendikamızın 27 Temmuz 2018 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve yeni yönetim kurulumuzu belirlemiştik. Seçim sürecinin ardından herhangi bir somut veriye dayanmadan seçim sürecine itiraz edilmiş ve yerel mahkemece delege seçimlerinin yenilenmesi ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için de kayyum atanmasını kararı çıkmıştı. O dönemki Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanımız, şu anki Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk Doğan aracılığıyla söz konusu kararın kesin ve uygulanabilir olmadığını, itiraz sürecinin devam ettiğini söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı ile yaptığımız itiraz kabul edilmiş, yerel mahkemenin kararı reddedilerek kaldırılmıştır. Adalet tecelli etmiş. Haklılığımız ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kesin kararı verdiğini kaydeden Keser, "Delege seçimlerinin ilanının usulüne uygun yapılmadığı iddiasının soyut iddia niteliğinde görüldüğü bildirmiş ve yapılan ilanın yeterli olduğu, delege seçimlerinin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, 6356 sayılı Yasa'nın 12 maddesi ile şube yönetim kurulunun işten hangi şartlarda el çektirileceği ve mahkemece kayyım tayin edileceğinin düzenlendiğini, somut olayda aykırılık gerçekleşmemiş olup mahkemece şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyım tayin edilmesi kararı da isabetli olmadığı bildirilmiştir" şeklinde konuştu.