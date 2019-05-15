1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık-sen Kayseri şubesine kayyum kararı bozuldu

KAYSERİ'de geçen yıl Sağlık-Sen 5'inci Olağan Genel Kurulunun usulsüz yapıldığı iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği kayyum atanması kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu bozuldu.
 15 Mayıs 2019 19:16
Yazdır
Sağlık-sen Kayseri şubesine kayyum kararı bozuldu

KAYSERİ'de geçen yıl Sağlık-Sen 5'inci Olağan Genel Kurulunun usulsüz yapıldığı iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği kayyum atanması kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu bozuldu.

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi geçen yıl 27 Temmuz 2018'de 5'inci Olağan Kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda Mahmut Faruk Doğan başkan seçildi. Olağan genel kurulun usulsüz yapıldığı gerekçesiyle sendika başkan adayı Süleyman Çelik, Kayseri 2'nci İş Mahkemesi'ne seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen mahkeme sendikaya kayyum atanmasına karar verdi. Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri verilen karara itiraz etti. Seçimlerin üzerinden 10 ay geçtikten sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi konuyla ilgili kararı vererek, kayyum atanması kararını reddetti. Geçen süreçte Mahmut Faruk Doğan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Yardımcısı Hakan Keser ise, Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı oldu. Verilen karar sonrası basın açıklaması yapan Hakan Keser, "Hepinizin bildiği gibi sendikamızın 27 Temmuz 2018 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve yeni yönetim kurulumuzu belirlemiştik. Seçim sürecinin ardından herhangi bir somut veriye dayanmadan seçim sürecine itiraz edilmiş ve yerel mahkemece delege seçimlerinin yenilenmesi ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için de kayyum atanmasını kararı çıkmıştı. O dönemki Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanımız, şu anki Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk Doğan aracılığıyla söz konusu kararın kesin ve uygulanabilir olmadığını, itiraz sürecinin devam ettiğini söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı ile yaptığımız itiraz kabul edilmiş, yerel mahkemenin kararı reddedilerek kaldırılmıştır. Adalet tecelli etmiş. Haklılığımız ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kesin kararı verdiğini kaydeden Keser, "Delege seçimlerinin ilanının usulüne uygun yapılmadığı iddiasının soyut iddia niteliğinde görüldüğü bildirmiş ve yapılan ilanın yeterli olduğu, delege seçimlerinin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, 6356 sayılı Yasa'nın 12 maddesi ile şube yönetim kurulunun işten hangi şartlarda el çektirileceği ve mahkemece kayyım tayin edileceğinin düzenlendiğini, somut olayda aykırılık gerçekleşmemiş olup mahkemece şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyım tayin edilmesi kararı da isabetli olmadığı bildirilmiştir" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?
23 Nisan 2019 00:02		 MEM önüne siyah çelenk koyanlara verilen para cezasını mahkeme iptal etti
23 Nisan 2019 00:01
Öğretmeni, mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atamak zorunluluğu var mıdır?
22 Nisan 2019 09:36		 AİHM, Alparslan Altan kararında ihlal buldu
16 Nisan 2019 15:49
1002 TL'lik trafik cezasını iptal ettirdi
11 Nisan 2019 16:37		 Cumhurbaşkanı feragat etti, genel müdür beraat etti
11 Nisan 2019 15:30
'Kleopatra Koyu' gelişme planına durdurma kararı
11 Nisan 2019 13:42		 Rabia Naz'ın babasının akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi
10 Nisan 2019 15:11
Kadın turisti döven polise 740 TL para cezası
08 Nisan 2019 14:32		 Yargıtay çocuğun yakılmasına ses çıkarmayan görevliyi affetmedi
07 Nisan 2019 12:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı
15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 1
plogging 1
pudra 1
Benim rengim 2
nazım hikmet 2
kadının kocasını kıskanması 2
tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 2
iğne yaptırmanın orucu bozmaması 4
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam