1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında yüzde 46'ya varan indirim sağlayacağı belirtilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesine oy birliğiyle karar verdi- Meclis'ten geçen karara göre, konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak- Hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz verilecek
 15 Mayıs 2019 19:20
Yazdır
İstanbul'da su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatında yüzde 46'ya varan indirim sağlayacağı kaydedilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesini oy birliğiyle onayladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan suda indirim, Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

Meclis'te 13 Mayıs'ta oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Tarife Komisyonlarına havale edilen teklif, ilgili komisyonlarca rapora dönüştürülerek olumlu görüşle Meclis'e sevk edildi.

"Hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarifelendirme modeline" geçilmesine ilişkin raporda, şunları kaydedildi:

"Halihazırda konutlarda uygulanan, 'hane bazlı' tarifelendirme modelinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sistemi'nde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısı esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşlarımızın fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak 'hanede yaşayan kişi bazlı' dinamik tarifelendirme modeline geçilmesi talep ediliyor."

Meclis toplantısında görüşülen rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Rapora göre, hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz verilecek.

'İnsani Su Hakkı' konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak.

Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 metreküp ve üzeri) tarifeden vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek.

Bu kapsamda; konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı yüzde 69,5 iken yeni kademelendirme ile yüzde 90 olacak şekilde faydalanma oranı genişletildi. Örnek olarak mevcut durumda 4 kişilik bir ailenin kullanımı 1. kademede faturalandırılırken bu düzenleme ile 7 kişilik ailenin kullanımı 1. kademede kalacak.

Konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerleri tarifesinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.

Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatları da TÜFE oranında aylık güncellenecek.

İndirim kararının çıktığı toplantıda, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün genel kurulu yapıldı. Genel Kurul'da İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, bir sunum yaparak kurumun faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
41 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum'
16 Mayıs 2019 16:56		 CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21
Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08		 Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40
Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32		 'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25
Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56		 İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53
'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35		 Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - 'Yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum'16:55 - MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
baklava 6
mustafa yıldızdoğan 1
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
miguel lopes 5
la casa de papel 1
Sonunu düşünmemek 1
tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 2
otogar 5
patates kızartması 4
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam