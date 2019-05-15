Dolar 6 TL'nin altına indi
6.25'e kadar çıkan ve 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, bugün 6 TL'nin altına indi.
|15 Mayıs 2019 19:27
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Merkez Bankası ve hükümet'in bir takım tedbirler alması sonucu doların yönü hafifte olsa aşağıya çevrilmiş durumda.
6.25'e kadar çıkan ve 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, bugün 6 TL'nin altına indi.
6.25 sınırına dayanan dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen iki müdahalesi sonrası 6.13'ün altına gevşemişti.
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