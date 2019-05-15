Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 24 arttı"
|15 Mayıs 2019 19:41
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının nisanda yüzde 24 arttığını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, nisan ayı turizm verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.
Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısının, nisanda yüzde 24 arttığını belirten Bakan Ersoy, en fazla ziyaretçinin, yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini vurguladı.
Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, ikinci sırada yüzde 34 artışla Ruslar, üçüncü sırada yüzde 31 artışla İngilizler izliyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Evangelistler, Armageddon savaşının hazırlığını yapıyor'
16 Mayıs 2019 12:23
|Hırsızlık hükümlüsü yine hırsızlıktan yakalandı
16 Mayıs 2019 12:10
|Telegram'ın kurucusu: WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi
16 Mayıs 2019 11:59
|FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
16 Mayıs 2019 11:46
|İzmir Katip Çelebi eski öğretim üyesine FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi
16 Mayıs 2019 11:45
|Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü
16 Mayıs 2019 11:23
|Yeni tip denizaltının kalbi HAVELSAN'dan
16 Mayıs 2019 11:15
|İŞKUR ile 388 bine yakın engelli işe yerleştirildi
16 Mayıs 2019 11:14
|Okul yöneticiliği sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
16 Mayıs 2019 11:13
|'Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozu etkisinde kalacak'
16 Mayıs 2019 10:55