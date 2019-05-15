1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ramazan kahkesi' iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Gastronomi kenti Gaziantep'e özgü lezzetlerden "ramazan kahkesi", 30 gün boyunca damakları şenlendiriyor- Yalnızca ramazan ayında yapılan kahke, iftar ve sahur sofralarını süslüyor
 15 Mayıs 2019 19:45
Yazdır
'Ramazan kahkesi' iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Gastronomi kenti Gaziantep'e özgü lezzetlerden "ramazan kahkesi", 30 gün boyunca damakları şenlendiriyor.

Gaziantep'te 11 ayın sultanı ramazanda iftar ve sahur sofralarını süsleyen kahke, un, şeker, zeytinyağı ve mahlep karışımından elde ediliyor.

Kentteki simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan kahkesinin yılda sadece 30 gün üretildiğini söyledi.

Kahkenin, Halepli ustalardan öğrenilen ve Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu anlatan Aslansoy, "Antepli ustalar Halepli ustalardan öğrenmiş. Halep kahkesi diye de bilinir. Sonra bizim ustalarımız kendi damak tadımıza göre yapmaya başlamış. İçerisine mahlep eklemiş ve ramazan kahkesi olarak anılmaya başlamış." dedi.

- "Çocuklar için yapılmaya başlanmış"

Aslansoy, önceki yıllarda çocuklara ramazanı sevdirmek için kahkenin değişik şekillerde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukları iftarda sevindirmek için bu kahkeyi, kılıç, tabanca, bebek şeklinde yaparlarmış. 30 gün dışında bulunmaması ramazan kahkesini aranan bir lezzet hale getiriyor. Çok fazla talep alıyoruz. Şehir dışına da kargoyla gönderiyoruz. İftar vakti kuyruk oluyor. Kokusunu alan kendisini burada buluyor."

Kilogramı 28 liradan satışa sunulan ramazan kahkesi, un, şeker, zeytinyağı ve mahlepin hamur yoğurma makinesinde yoğrulmasından sonra dinlendiriliyor. Hamur, şekli verilerek tepsiye diziliyor.

Sonra üzerine yumurta sürülüyor ve özel bir aletle susamları basılıyor. Tekrar dinlendirildikten sonra 180-200 derecede kızarana kadar pişirildikten sonra satışa sunuluyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'
16 Mayıs 2019 16:16		 PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22		 Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22		 'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08
Başkentte 'içme suyunda bakteri' iddiası yalanlandı
16 Mayıs 2019 14:03		 TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek
16 Mayıs 2019 14:01
Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi
16 Mayıs 2019 13:40		 Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı
16 Mayıs 2019 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı
15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet kücüker 1
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
Akıl tutulması 1
yakışıklı değil ama sempatik 10
kırmızı 1
pudra 1
Lepiska 1
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 1
yarbay mehmet alkan 1
aristokrasi 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam