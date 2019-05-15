1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama

Sosyal ağ Facebook tarafından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden yayınlanmasının ardından canlı yayın uygulamasında kısıtlamalara gidileceği duyuruldu
 15 Mayıs 2019 20:35
Yazdır
Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırının Facebook üzerinden canlı yayınlanmasının ardından üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen tarafından platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceği açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden canlı yayınlanması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Facebook yönetimi, canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attı.

Üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen, yaptığı yazılı açıklamada, platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceğini belirterek, yeni kuralları ihlal eden kullanıcılara da 30 gün yasak uygulanacağını ifade etti.

Rosen, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırılarının ardından verdiğimiz hizmetlerin hasara yol açmasının ya da nefret yaymasının önlenmesi için neler yapabileceğimizi gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook'un açıklamasının Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bugün Paris'te yapılacak toplantının öncesinde gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu toplantıda iki liderin, internet üzerinden şiddet ve aşırılıkçı içeriklerin yayılmasına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesini öngören ""Christchurch Call" adlı bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

- Yeni Zelanda saldırısı ve Facebook

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Microsoft'tan veri ihlali bildirimi
15 Mayıs 2019 23:47		 Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine uyarı
15 Mayıs 2019 21:56
Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi
15 Mayıs 2019 21:30		 Google'da en çok neleri aradık?
13 Mayıs 2019 19:34
WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'
08 Mayıs 2019 23:28		 Sosyal medya gençlerin mutluluğunu etkilemiyor
07 Mayıs 2019 19:34
'İzlediğimiz filmlerden profilimizi çıkarabiliyorlar'
07 Mayıs 2019 19:23		 Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
04 Mayıs 2019 09:30
Dünya genelindeki sorunla ilgili bakanlıktan açıklama
02 Mayıs 2019 19:12		 WhatsApp yine çöktü
02 Mayıs 2019 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı
15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çay demleyemeyen kızın ankastre mutfak istemesi 6
anlam karmaşası 2
yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılması 1
kokoreç 5
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
Gönlüne Düşen Ömrüne Yazılsın. 1
fenerbahçe winwin gecesi 9
ıssız adam 1
tatil 1
meczup 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam