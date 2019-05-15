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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi
 15 Mayıs 2019 20:43
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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski kursiyer pilot teğmen Kadir Bekmez de suçlamaları kabul etmedi.

Bekmez, darbe girişimine katılmak için değil, 143. Filo komutanının emri doğrultusunda terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyete katılmak üzere üste bulunduğunu iddia etti.

Verilen görev üzerine mihmandarlık yaptığını ancak filoya ya da başka bir yere yönlendirdiği tek bir kişi dahi olmadığını savunan Bekmez, hain girişime katılmadığını öne sürdü.

Bekmez, hakkında FETÖ üyesi olduğuna yönelik tanık beyanını da kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

O dönem 143. Filo'da görevli sanık eski kursiyer pilot teğmen Emin Albayrak da diğer kursiyerler gibi terörle mücadele harekatı ve sosyal faaliyet olacağının söylendiğini savunarak, tarafına kanunsuz ve suç teşkil edecek bir emir verilmediğini iddia etti.

Albayrak da kendisine mihmandarlık görevi verildiğini öne sürerek, ilk önce lojman nizamiye yakınında, ardından da üs nizamiyede beklediğini söyledi.

Nizamiyelerde giriş çıkışları kontrol ettiğine yönelik iddiayı kabul etmeyen Albayrak, bunu yapacak nizamiye görevlilerinin bulunduğunu savundu.

- Ne olduğunu anlamamış

Gece yarısı başbakanın darbe girişimi olduğuna yönelik konuşmasını dinlediğini bildiren Albayrak, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığı için ne olduğunu anlamak amacıyla filoya döndüğünü ifade etti.

Albayrak, Başbakanın konuşmasında, emir komuta zinciri dışında bir hareket olduğunu söylediğini ancak üste emir komuta zinciri bulunduğunu, hatta Orgeneral Abidin Ünal'ı da üste gördüğünü, bu yüzden böyle bir girişimin içinde yer almadıklarını düşündüğünü öne sürdü.

Filoda olduğu sürece üsse saldırı ihtimali bulunduğunun söylendiğini ve sabah top atışları yapıldığını ileri süren Albayrak, sabah üssü terk ettiğini elirtti.

Albayrak, sonraki süreçte gözaltına alındığını ifade ederek, FETÖ üyesi olduğuna yönelik iddiayı kabul etmedi ve beraatini istedi.

Duruşmada savunma yapan eski kursiyer pilot teğmen Harun Nihat Aşık da üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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