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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 15 Mayıs 2019 20:47
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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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