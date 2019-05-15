Terör propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı
|15 Mayıs 2019 20:50
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Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sosyal medyayı kullanarak PKK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.A, H.C, E.T. ve F.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
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