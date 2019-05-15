Ailesine siyanür içirip öldüren genç tutuklandı
İzmir'de ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisi tutuklandı.
|15 Mayıs 2019 20:56
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İzmir'de ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine 'Size şerbet yaptım, tadın' diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nin (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) mahkemece tutuklandı.
Üniversite öğrencisi M.C.K.'ye yapılan sağlık kontrollerinde şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.'ye daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi.
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