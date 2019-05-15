'Su fiyatında enflasyona bağlı artış olmayacak'

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Daha önce İSKİ faturalarında enflasyona bağlı artışlar söz konusu oluyordu. Bundan sonra enflasyona bağlı herhangi bir artış olmayacak. Yıl sonuna kadar sabit fiyatla devam edecek." dedi.

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından gazetecilere su indirimiyle ilgili açıklama yaptı.

Meclis'in en önemli maddelerinden birisinin su tarifeleriyle ilgili kararı olduğunu belirten Göksu, ''Bugün su tarifesiyle ilgili İSKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma ve daha önce AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'ın İstanbullulara taahhüt ettiği özellikle hane ölçekli yeni bir sistemle su tarifelendirme sistemi Meclis tarafından kabul edildi." diye konuştu.

Tevfik Göksu, yeni fiyatlandırma sisteminin sadece indirimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda farklı imkanlar ve yeni bir uygulama ortaya koyduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"30 metreküpe kadar kullanımda 6 metreküp suyun bilabedel hanelerimize verilmesi kararlaştırıldı. Kişi başına düşen suyun aşağı yukarı ilgili litre kadarının bedava verilmesi kararlaştırıldı. Bir başka şey, daha önce İSKİ faturalarında enflasyona bağlı artışlar söz konusu oluyordu. Bundan sonra enflasyona bağlı herhangi bir artış olmayacak. Yıl sonuna kadar sabit fiyatla devam edecek. Bu çerçevede 4 kişilik bir aile fatura olarak 60 lira ödemişse, 41 lira ödeyecek. 6 kişilik bir aile 103 lira ödediyse önümüzde ay faturası 64,53 lira gelecek. 8 kişilik bir aile bu ay 140 lira fatura ödemişse önümüzdeki ay faturası 82,04 lira gelecek. Yüzde 46'ya varan bu indirim hanelerde uygulanacak. İş yerlerinde ise yüzde 10'un üzerinde indirim uygulanacağını İstanbullulara müjdelemek istiyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Afiyetle sularını içsinler. Çünkü İSKİ suyu, aynı zamanda dünyanın en temiz suyudur. Şifa olsun, iftarlarını da İSKİ suyuyla açabilirler."