Freni patlayan midibüs 10 aracı biçti: 6 yaralı
|15 Mayıs 2019 21:02
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büyük araçların girmesinin yasak olduğu yokuş yoldan aşağı inmek isterken freni patlayan midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 10 aracı biçti. Araçların hurdaya döndüğü kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam 18.45 sıralarında İzmit Gazanefer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. idaresindeki 41 P 4263 plakalı servis midibüsü, büyük araçların inmesinin yasak olduğu santral yokuşundan İzmit merkeze inmek istedi. Yokuşa giren midibüsün frenleri patlaması sonucu hızla yokuştan aşağıya inmeye başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun bitiş kısmında trafik ışıklarında bekleyen 10 araca çarparak durabildi. Kazada hızla gelen midibüsün çarparak sürüklediği 10 araç savrularak birbirine girdi. Hurdaya dönen araçlardaki 6 kişi çeşitli şekilde yaralandı.
Hurdaya dönen araçlardan çıkan sürücüler şoka girdi
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen yolda yara almadan araçlarından inen sürücüler ise şoka girdi.
Kazaya neden olan midibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Kaza alanını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar ise polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, kaza yapan araçlardan gaz kaçağı olduğunu söylemesine rağmen meraklı kalabalık uzun süre kaza alanından ayrılmadı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazaya neden olan midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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