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Siirt Valisi Atik'ten öğrenci evine sürpriz ziyaret

Vali Ali Fuat Atik, sosyal medya üzerinden kendisini iftar için evlerine davet eden üniversite öğrencilerinin davetini geri çevirmedi
 15 Mayıs 2019 21:10
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Siirt Valisi Atik'ten öğrenci evine sürpriz ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya üzerinden kendisini iftar için davet eden üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, sosyal medyadan iftar sofralarını paylaşarak Vali Atik'i evlerinde iftara davet etti.

Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Vali Atik, öğrencilerin mesajını, "Gençler iftarda sizdeyim" şeklinde yanıtladı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret eden Atik, yer sofrasında öğrencilerle iftar yaptı.

İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Vali Atik, cesaretlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Atik, bu birlik ve beraberliğin en önemli göstergesinin Çanakkale'de bulunduğunu vurgulayarak, öğrencileri Çanakkale'ye göndereceklerini belirtti.

Öğrencilerden Ahmet Naz, arkadaşlarıyla iftar yaparken Vali Atik'i de davet etme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Vali Atik'in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Naz, şunları kaydetti:

"Çoğu arkadaşımız da gelmez dedi, şansımızı deneyelim dedik. Gerçekten de devlet büyüklerimizin halkla iç içe olduğu çoğu örneklerini gördüğümüz gibi yine çok şükür Sayın Valimiz de bizi kırmadılar. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok heyecanlandık. Vali Bey'le aynı sofrada olmak gerçekten şahane bir şeydi."

Muhammet Onur Ataker de yoğun tempo arasında evlerine iftara geleceğine ihtimal vermediklerini vurgulayarak, davetlerini kırmayan Atik'e teşekkür etti.

Ahmet Bozkır da davetlerine icabet eden Atik ile yer sofrasında ve samimi bir şekilde iftar açmanın önemine değindi.

Vali Atik'i karşılarında görünce heyecanlandıklarını aktaran Bozkır, "Vali Bey'in cevap vermesi ve evimize konuk olması bizleri çok sevindirdi. Kendilerini başka zamanlarda da bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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