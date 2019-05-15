Balıkesir'de belediye meclis üyeleri birbirine girdi

Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçimi yapan Balıkesir'deki belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri birbirine girdi. Hazirun listelerinin kontrolünde tartışmanın yaşandığı seçimlerde MHP'li Belediye Meclis Üyelerinin iki ayrı gruba verdiği vekaletnameler seçim sonuçlarının değişmesine neden oldu. 392 hazirunlu seçimde 200 oy alan AK Parti'nin listesi kazanırken, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin listesi 192 oy aldı. Oy sayımı sonucunda 1 oy geçersiz görülürken, Balya'da kullanılan mükerrer oyların ikisi iptal edildi. Seçimde hazirun sayısından çok oy kullanıldığı görüldü. Seçim sonunda Birliğe 5'i belediye başkanı 2'si de belediye meclis üyesi olmak üzere 7 üye seçildi.

Bol tartışmalı geçti

Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçimi tartışmalarla başladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler hazirun listelerini kontrol eden AK Partili belediye meclis üyeleriyle tartıştı. Hazirun listesinin başındaki kalabalığa 'sahte vekalet olmasın' uyarısında bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e AK Partili Yasin Sağay tepki gösterdi. Sağay, Deveciler'in kendisine 'hırsızlık yapmayın' dediğini iddia ederek, Deveciler'in hazirun listesini incelemesine engel oldu. Bu arada Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Ali Kemal Deveciler'in her zaman gerilim çıkardığını belirtti. CHP ve İYİ Parti il başkanlarının devreye girdiği tartışmada bu sefer Yasin Sağay, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ile tartıştı. Sarı'ya 'terbiyesizlik etme Serkan' diye seslenen Yasin Sağay'a, Serkan Sarı da cevap verince ortalık iyice gerildi. Tartışmayı başlatan Ali Kemal Deveciler bu sefer tartışmanın sona ermesini istedi. Tartışma tarafların hep birlikte hazirun listelerinin başından ayrılmasıyla son buldu.

Balya için iki kere oy kullanıldı iddiası

Hazirun listesinin başında tartışma yaşanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanımı sırasında Balya'nın MHP'li belediye meclis üyelerinin hem AK Partili üyelere hem de CHP'li Belediye Başkanı Orhan Gaga'ya vekalet verdiği görüldü. Seçimde Balya belediye meclis üyelerinin yerine iki kere oy kullanılmış oldu. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte her iki gruba giden oylardan birer taneleri geçersiz sayıldı.

İki liste yarıştı

Hazirun listelerinin başında çıkan tartışmanın sonrasında seçim devam ederken iki liste yarıştı. Listelerdeki belediye başkan adaylarının dengelenmesi için AK Partili belediye başkanları ile CHP'nin belediye başkanları rakip listelerde yedeklerde yer aldı. Seçimde AK Parti'nin listesinde; Asil, Ramazan Bahçavan (Dursunbey Belediye Başkanı), İsmail Avcu (Bigadiç Belediye Başkanı), Ekrem Yavaş (Sındırgı Belediye Başkanı), Emin Ersoy (Havran Belediye Başkanı), İsmail Cankul (Kepsut Belediye Başkanı), Süleyman Aksoy (Marmara Belediye Başkanı), Recep Süzer (Belediye Meclis Üyesi), Yedekler: Yusuf Cengiz (İvrindi Belediye Başkanı), İbrahim Palaz (Gönen Belediye Başkanı), Nurettin Güney (Susurluk Belediye Başkanı), Ali Kemal Deveciler (Burhaniye Belediye Başkanı), İbrahim Dürmüş (Belediye Meclis Üyesi). CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin çıkardığı listede ise Asil üye olarak; Orhan Gaga (Balya Belediye Başkanı), M. İrem Himam (Gömeç Belediye Başkanı), Tancan Barcin (Manyas Belediye Başkanı), Ali Kemal Deveciler (Burhaniye Belediye Başkanı), Mesut Ergin (Ayvalık Belediye Başkanı), Nurettin Güney (Susurluk Belediye Başkanı), Özge Toygar (Belediye Meclis Üyesi), Özgür Çelebioğlu. Yedekler: Hasan Yapakçı (Belediye Meclis Üyesi), İsmail Avcu (Bigadiç Belediye Başkanı), Ekrem Yavaş (Sındırgı Belediye Başkanı), Turhan Şimşek (Savaştepe Belediye Başkanı), Mehmet Çetin (Belediye Meclis Üyesi).