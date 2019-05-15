Van'ın Pamukkalesi ilgi bekliyor

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran doğa harikası travertenler, görenleri şaşırtıyor. Henüz çok fazla bilinmese de travertenlerin bulunduğu Dereiçi Mahallesi'nde yaşayanlar buranın da Pamukkale gibi hak ettiği ilgiyi görmesini istiyor.

Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle turistleri ağırlayan Van'da gizli kalmış doğa harikaları da ilgi bekliyor. Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Denizli'deki Pamukkale travertenleri kadar geniş bir alana dağılmayan Başkale travertenleri, güvenlik nedeniyle yıllarca kaderine terk edildi. Travertenler suyunun zamanla yer değiştirmesi ve azalması sebebiyle kısmen kuruyor. Çok fazla bilinmese de havaların ısınmasıyla birlikte travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler 35 kilometrelik stabilize yolu aşarak bu doğa harikası yeri görmeye geliyor.

HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ

Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Kaya, travertenlerin Başkale'de olduğunu duyanların mahalleye geldiğini söyledi. Travertenlerin tanıtılması için yetkililerden destek beklediklerini belirten Kaya, Burası sonradan keşfedildi. Daha önce burulara ne gelen vardı ne giden. Son zamanlarda basında çıkan haberlerle birlikte insanlar burayı merak edip geliyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Aslında hasretle beklediğimiz ama görmediğimiz bir şeydi. Umarım bu heyecanımız devam eder. Öncelikli sorunumuz yoldur. Yolumuz yapılıp, güzel tanıtılırsa eminim buraya daha yoğun ilgi olur dedi.

VAN TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SUNAR

Bir grup arkadaşıyla birlikte travertenleri görmeye gelen Öğretmen Emine Tanrıverdi, Başkale travertenlerinin Denizli'deki Pamukkale'yi andırdığını belirterek, Bizler de burayı duyunca gelip görmek istedik. Arkadaşlarla birlikte gezi düzenledik. Gördüğüm kadarıyla çok fazla turizme açık değil. Böyle güzel bir yerin tanıtılmasını ve turizme katkı sağlamasını istiyorum diye konuştu. Ziyarete gelen öğretmen Yılmaz Samioğlu ise Başkale travertenlerinin Pamukkale gibi güzel olduğunu belirterek, Bir vatandaş olarak yetkililerden, buranın turizme kazandırılmasını ve şartların düzeltilmesini istiyorum. Buranın yolları düzeltilip, turizme kazandırılırsa hem Van için hem de Başkale için önemli bir turizm kaynağı olur diye konuştu.

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