Bodrum'un belediye plajlarında şezlong olmayacak
|15 Mayıs 2019 21:26
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Yaz sezonuyla tüm belediye plajlarında düzenleme yapılmaya başlandı. Tüm Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak, Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesi yaptı. Daha önce plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda, bu sezondan itibaren şezlong olmayacağı, sadece hasır güneşliklerin kullanılacağı belirtildi.
Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilçedeki her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirterek, "Bundan böyle isteyen istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacak. Belediye, bu konuda izin alınacak tek mercidir.
Bodrum'da herkes birbirine ve doğaya saygılı olmak durumunda" diye konuştu. Belediye plajlarında başlatılan yeni uygulamanın çevre duyarlılığından kaynaklandığını belirten Aras, "Biz belediye olarak sadece doğal hasır şemsiyeleri plajlarımızda kullanacağız. Bodrum sahillerindeki plastik sandalye, masa ve şezlonglardan kurtulmamız gerekiyor. Bu hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de her sezonda bu şezlonglar çöp oluyor. İşletmelerimizin de planlamasını bu yönde yapmasını öneriyoruz. Hemen bugün olmasa da belli bir süre içinde bu görüntüden kurtulmalıyız" dedi.
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