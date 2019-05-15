1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum'un belediye plajlarında şezlong olmayacak

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın talimatıyla tüm belediye plajlarındaki plastik şezlonglar kaldırıldı.
 15 Mayıs 2019 21:26
Yazdır
Bodrum'un belediye plajlarında şezlong olmayacak

Yaz sezonuyla tüm belediye plajlarında düzenleme yapılmaya başlandı. Tüm Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak, Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesi yaptı. Daha önce plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda, bu sezondan itibaren şezlong olmayacağı, sadece hasır güneşliklerin kullanılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilçedeki her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirterek, "Bundan böyle isteyen istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacak. Belediye, bu konuda izin alınacak tek mercidir.

Bodrum'da herkes birbirine ve doğaya saygılı olmak durumunda" diye konuştu. Belediye plajlarında başlatılan yeni uygulamanın çevre duyarlılığından kaynaklandığını belirten Aras, "Biz belediye olarak sadece doğal hasır şemsiyeleri plajlarımızda kullanacağız. Bodrum sahillerindeki plastik sandalye, masa ve şezlonglardan kurtulmamız gerekiyor. Bu hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de her sezonda bu şezlonglar çöp oluyor. İşletmelerimizin de planlamasını bu yönde yapmasını öneriyoruz. Hemen bugün olmasa da belli bir süre içinde bu görüntüden kurtulmalıyız" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilecik Belediyesi, padişahların resimlerini neden kaldırdığını açıkladı
16 Mayıs 2019 13:39		 Adana karpuzunda hasat sevinci
16 Mayıs 2019 11:58
Ordu'da bir mahalle yok olma tehlikesi altında
15 Mayıs 2019 22:34		 Başkent barajlarında bahar bereketi
15 Mayıs 2019 22:30
Hasankeyf'te yeni bir hayat başlayacak
15 Mayıs 2019 22:18		 Deniz dibinden tarih çıktı
15 Mayıs 2019 21:37
Van'ın Pamukkalesi ilgi bekliyor
15 Mayıs 2019 21:22		 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2019 20:47
İSKİ geçen yıl 500 milyon TL açık verdi
15 Mayıs 2019 13:28		 Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü
14 Mayıs 2019 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - 'Yargıçların hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum'16:55 - MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini açıkladı16:42 - Açıktaki Uzman Onbaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16:40 - 'Fetö borsası' sanıkları birbirini yalanladı16:36 - Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor16:35 - Yaralı kadını sıcaktan şemsiyeyle korudular16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek
16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meczup 1
sıla 1
fenerbahçe winwin gecesi 9
pudra 1
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 6
necmettin erbakan 2
sabahattin ali 1
güneş kremi 4
bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam