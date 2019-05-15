Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi
Sosyal paylaşım ağı Twitter, bazı kullanıcılarının konum bilgilerini reklam veren bir şirketle 'yanlışlıkla' paylaştığı için özür diledi.
|15 Mayıs 2019 21:30
|Yazdır
Twitter, yanlışlıkla bazı kullanıcılarının konum bilgisi verilerini güvendikleri bir reklam veren ortaklarıyla birlikte topladıkları ve paylaştıklarını açıkladı.
Hatadan konum izinleri açık olup, Twitter uygulamasında birden fazla hesap kullanan kullanıcıların etkilendiği belirtildi.
Sosyal paylaşım sitesi, kendi sitesinden yaptığı açıklamada, konum verilerinin tutulmadığı ve hatanın fark edilmesinden itibaren silindiğini duyurdu.
Şirket, bunun bir virüsten kaynaklandığını ancak kısa süre içersinde giderildiğini belirterek; bu durumdan etkilenen hesapların da bilgilendirildiğini kaydetti.
Twitter, kullanıcıların güvenle konum servisini açık tutabileceklerini belirterek bunun bir daha tekrarlanmaması için çaba harcanacağını da ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Microsoft'tan veri ihlali bildirimi
15 Mayıs 2019 23:47
|Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine uyarı
15 Mayıs 2019 21:56
|Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama
15 Mayıs 2019 20:35
|Google'da en çok neleri aradık?
13 Mayıs 2019 19:34
|WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'
08 Mayıs 2019 23:28
|Sosyal medya gençlerin mutluluğunu etkilemiyor
07 Mayıs 2019 19:34
|'İzlediğimiz filmlerden profilimizi çıkarabiliyorlar'
07 Mayıs 2019 19:23
|Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
04 Mayıs 2019 09:30
|Dünya genelindeki sorunla ilgili bakanlıktan açıklama
02 Mayıs 2019 19:12
|WhatsApp yine çöktü
02 Mayıs 2019 15:45