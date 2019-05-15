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İftardan hemen sonra sigara içmeyin

Edirne Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, özellikle ramazanda iftardan hemen sonra içilecek sigaranın kişilerde baygınlık ve halsizlik gibi yan etkiler yapabileceğini belirterek, "Vücudumuz zaten uzun bir açlıktan çıktıktan sonra birden bire strese girebiliyor. Üstüne de bir sigara yakılmasıyla, bu stres çok daha yükselebiliyor ve sağlığımıza çok daha zarar verebiliyor" dedi.
 15 Mayıs 2019 21:34
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İftardan hemen sonra sigara içmeyin

Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, yaklaşık 18 saati bulan açlık süresiyle vatandaşların zorlandığı ramazan ayında beslenmede dikkat edilecek noktalara anlattı. Fakültede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Pehlivan, kişilerin özellikle ramazan boyunca az tuzlu yiyecekleri tercih etmeleri ve iyi çiğnemeleri gerektiğini söyledi. Sıvı tüketiminin ramazan ayında en çok dikkat edilmesi gereken nokta olduğuna vurgu yapan Pehlivan, "Sıvı tüketimi bizim için çok önemli. Gün boyunca sıvı tüketmediğimiz için en az 8-10 su bardağı sıvının yanında alacağımız içeceklerle birlikte tercih edilmesinde yarar var. Yavaş çiğneme bizim için çok önemli. Çünkü hızlı çiğneme ile beraber çok fazla yüksek enerjili, çok pişman olacağımız yiyecekleri tüketmek durumunda kalabiliyoruz. Bu da bizim sindirim sistemimizde rahatsızlıklara neden olabiliyor. O nedenle mümkünse yavaş çiğneyerek tüketmekte yarar var" dedi.

'YAVAŞ YEMEK VE ÇİĞNEMEK HAZIMSIZLIĞI ÖNLER'

Oruç tutarken yaşanacak baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının engellenebileceğini kaydeden Pehlivan, "Sıvı tüketimlerinin artırılması, basit şekerleri daha az içeren ürünlerin tercih edilmesi, bol posalı yiyeceklerin tercih edilmesi orucun neden olduğu sağlık sorunlarını engelleyebilir. Çok yoğun ve hızlı yemek de bir sorun oluşturuyor. Onun için de yavaş yemek ve çiğnemek hem doygunluk, hem de hazımsızlığı önlemek için çok önemlidir. Hafif yürüyüşler de iyi olacaktır. Yemekten 1-2 saat içinde yürüyüş yaparlarsa sağlıklarını koruma açısından iyi bir seçenek olduğunu da düşünüyoruz" diye konuştu.

'KESİNLİKLE SİGARA TÜKETMEYİN'

Özellikle tiryakilerin ramazan ayında sigara kullanımına dikkat etmesi, mümkünse hiç içmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Pehlivan, "Nargile ve sigara tüketilmesini hiç önermiyoruz. Ama tercih meselesidir. Özellikle mide rahatsızlıklarına neden oluyorlar. Zaten oksijenlenmeyi düşürdüğü ve sağlık açısından birçok kanserojen madde içerdiği için tüketilmemesinde yarar vardır. Buna rağmen tüketiliyorsa oruç açtıktan birkaç saat sonra tüketilebilir ama bu da doğru değil. Biz kesinlikle sigara ve nargile tüketimini önermiyoruz. Hiç kullanılmaması gerekir. Vücudumuz zaten uzun bir açlıktan çıktıktan sonra birden bire strese girebiliyor. Dengesinde biraz değişiklikler meydana gelebiliyor. Üstüne de bir sigara yakılmasıyla, zaten oksijen giriş miktarının azalmasıyla beraber bu stres çok daha yükselebiliyor ve sağlığımıza çok daha zarar verebiliyor. Bu nedenle sigara tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Baygınlıklar, halsizlikler yaşanabiliyor. Oruç açılmasının ardından hemen sigara tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Tüketenlere de hiç tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.
DHA
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